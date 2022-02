Pourquoi "Massacre à la Tronçonneuse" est-il devenu une référence dans la pop culture ?

Plus qu’un simple film, "Massacre à la tronçonneuse" est devenu, au fil de ses préquels, séquels et remakes, un véritable film "pop culture", qui a fait frissoner l’Amérique et le monde entier dès le 1er opus. D’où vient cet engouement, au juste ?

Sorti le 18 février dernier, le 9e film de la franchise "Massacre à la Tronçonneuse" (Texas Chainsaw Massacre en anglais) fait pourtant fi, sur le plan de la narration, de tout ce qui a existé après la sortie du film original en 1974. Car, il y en a eu des préquels, suites et autres remakes entre 1974 et 2022.

Récapitulons : si Massacre à la Tronçonneuse 2 (1986) et Leatherface : Massacre à la Tronçonneuse 3 (1990) sont bien des suites (ou séquels), les 4e et 5e films - sortis en 1995 et 2003 – sont tous les deux des remakes du film original de 1974. Le 6e film, sorti en 2006, est un préquel (l’intrigue se situe donc avant celle du film original). Le 7e film, quant à lui, est une suite directe du premier film qui ne prend pas en compte les films sortis en 1986 et 1990. Le 8e film (sorti 2017) renoue avec le concept du préquel, tandis que le dernier film, disponible en streaming depuis quelques jours, est une suite totalement indépendante de tous les autres films. Voilà pour la chronologie, si vous n’étiez pas amateur du genre.