Pourquoi Marvin Gaye est-il venu séjourner à Ostende en 1981 ?

Très vite après ses débuts au sein de la célèbre firme Motown, le succès et la popularité de Marvin Gaye sont tels qu’il devient l’un des chanteurs vedettes du label. De plus, le fait qu’il soit marié à la sœur du fondateur du label, fait de lui le protégé de l’influent producteur : Berry Gordy.

I Heard it through the Grapevine, What’s Going On, Ain’t No Mountain High Enough ou Let’s Get It On… Bien avant son arrivée à Ostende, que ce soit en groupe, en duo ou en solo, la voix inoubliable du chanteur, doublée d’une aura et d’un charme fou, font de lui l’une des coqueluches de la musique américaine. Il incarne l’âge d’or du label de Berry Gordy. Ce sont tous ces éléments qui lui valent le surnom de 'Prince de la Motown', et même de 'Prince de la Soul'.