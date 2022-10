Pourquoi Marcel Thiry et 300 militaires belges ont-ils rejoint l'armée russe en 1915 ?

L'aide belge est bienvenue. Pour cause, environ 15 millions de Russes sont mobilisés entre 1914 et 1917. Mais l'armée est plutôt vulnérable. Elle paie un lourd avec environ 2 millions de morts. Un véritable écho à l'actualité d'après Françoise Lempereur : "Ceux qui sont engagés ne sont absolument pas formés au combat et ils n'ont pas l'équipement non plus. Des gens viennent de partout dans la grande Russie du tsar, y compris des gens qui habitent dans des zones très chaudes. Se retrouver en plein hiver dans les plaines de Galicie qui sont très sèches avec parfois moins de 40 degrés, c'est évidemment mortel pour eux déjà. Et comme ils n'ont pas d'équipements et ne sont pas formés, c'est vraiment de la chair à canon".

Les Belges se démarquent lors des combats dans cette région située dans l'actuelle Pologne. Un respect mutuel s'établit même avec les cosaques du tsar. "Tous les Belges admirent les cosaques car ce sont d'abord des gens très vigoureux, qui montent à cheval de façon spectaculaire parce qu'ils sont parfois debout sur leurs chevaux. Ils n'ont peur de rien et ce sont eux qu'on envoie en première ligne, mais ils s'en sortent" explique la maître de conférences de l'ULg. "Ces gens sont quelque part hors normes par rapport à l'armée russe. C'est pour cela que les Belges sympathisent avec eux et considèrent qu'ils sont leurs égaux alors que les pauvres moujiks, qui n'ont pas d'équipements et ne sont pas entraînés à l'armée, on les méprise".

L'offensive Broussilov, première à laquelle participent Marcel Thiry et le Corps expéditionnaire belge, a été victorieuse. "C'est-à-dire que les Belges les ont aidé à avancer et les Russes ont gagné du territoire sur la Galicie parce qu'ils avaient en face d'eux, il faut le dire, des Austro-Hongrois qui n'étaient pas très performants. Quand les Allemands viendront, ce sera différent".