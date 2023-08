Pourquoi manger une glace donne soif ?

Quand vient la chaleur de l’été, rien de tel qu’une crème glacée pour se rafraichir… Vraiment ? Mais alors pourquoi le fait de manger une glace nous donne-t-il soif ? Explications !

Vous l’aurez peut-être deviné, le grand responsable de cette soif soudaine… c’est le sucre !

Mais pourquoi une augmentation de glucose dans votre corps entraine-t-elle cette soif ? En réalité, c’est assez simple à comprendre : lorsque vous mangez une glace, vous augmentez très rapidement le taux de glucose dans votre sang. Ce glucose a la particularité de canaliser l’eau présente dans les cellules de votre corps.

Ces cellules, ayant perdu de l’eau, essayent immédiatement de retrouver l’équilibre et elles envoient un message à votre cerveau, plus précisément par la voie de l’hypothalamus : " Attention il y a un manque, il faut absolument boire (et de préférence de l’eau) ".

Dès lors, plus une glace est sucrée, plus elle vous donnera soif. À noter que cette sensation de soif se ressent également pour d’autres aliments fortement concentrés en sucre, comme le chocolat ou encore les biscuits. Tout est donc une question d’équilibre.

Mais le sucre n’est pas le seul en cause : la fabrication de glace comprend également une certaine quantité de sodium (ou sel) qui peut, elle aussi, provoquer cette sensation d’assèchement.

Pour vous désaltérer et vous rafraichir efficacement, la solution la plus efficace (et la plus saine) reste la plus simple : boire de l’eau !