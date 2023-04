Pourquoi mange-t-on des œufs à Pâques ?

C’est en fait l’Église catholique qui va jouer un rôle crucial en interdisant la consommation des œufs pendant le carême, cette période de jeûne de 40 jours qui précède les célébrations de Pâques.

À plusieurs reprises au cours de l’histoire, l’Église décide de faire respecter cette période de jeûne de façon beaucoup plus sévère.

"L’idée est que l’œuf puisse être fécondé, parce qu’il se passe parfois toutes sortes de choses dans les buissons et dans les poulaillers… Et c’était déjà consommer de la viande. Or, à certains moments, l’Église a voulu un carême très strict et sans viande, donc les œufs on les met de côté", raconte Geneviève Lacroix.

Après 40 jours de Carême, alors que les pontes sont à nouveau plus importantes, on se retrouvait donc avec de grosses quantités d’œufs à consommer. Les œufs étaient alors utilisés pour préparer des pâtisseries, ou simplement cuits puis décorés. Depuis lors, l’œuf est indissociable de la fête de Pâques.