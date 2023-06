Pourquoi ma facture ne suit-elle pas la diminution des prix de l’énergie ?

2) La composition d’une facture d’énergie



La facture de tout client résidentiel se compose des éléments suivants : le prix de l’énergie, bien sûr, mais aussi les frais de transport et de distribution des gestionnaires de réseaux et les taxes et autres prélèvements du service public fédéral et régional. Des paramètres qui, outre la marge du fournisseur et la façon dont il achète sa matière, font varier les montants. "Plus le pourcentage de l’énergie diminue dans une facture, plus le pourcentage des frais de transport et des taxes augmente proportionnellement", affirme Stéphane Bocqué.

Et pour cause, seuls les prix de l’énergie dépendent du marché. "Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution font valider leurs tarifs auprès de régulateurs pour des périodes d’un à quatre ans généralement. Une fois que ces montants sont établis, ils sont fixés jusqu’à la prochaine période tarifaire sauf phénomène de rattrapage", explique Stéphane Bocqué. Par ailleurs, "les taxes et autres prélèvements sont également fixes pour des périodes assez longues", reprend-il. Toutefois, "au cours de 2022, la TVA sur le gaz et l’électricité a été abaissée à 6%. Une mesure que le gouvernement a récemment décidé de pérenniser. Mais en contrepartie, les autorités ont décidé d’augmenter les accises, ce qui augmente le pourcentage de représentation des taxes et autres prélèvements dans une facture." Les accises offrent une possibilité potentielle qui devrait permettre aux politiques de réagir plus facilement à d’éventuelles nouvelles crises.