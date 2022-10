Pourquoi Loyle Carner est la meilleure chose qui soit arrivée au rap depuis longtemps

Si Loyle Carner dépeint si bien les questionnements universels qui émanent du quotidien, c’est parce qu’il a besoin de les vivre avant de pouvoir les écrire. Là réside peut-être le secret de son authenticité. Ces dernières années, il a fait deux voyages en Guyane dont un avec son père biologique qui n’était jamais allé dans le pays natal de sa famille. Entre-temps, Loyle Carner est devenu père. Ces évènements ont bouleversé la vie du rappeur et ont contribué à façonner "hugo", son petit dernier, sorti le 21 octobre dernier.

Dès l’ouverture, sur le puissant "Hate", Carner assume un nouveau visage, plus sombre, plus violent, plus engagé aussi. Fini de jouer les nice guys : tour à tour, il tacle avec justesse le racisme ordinaire, le système éducatif et un plafond de verre qu’il fait voler en éclat : "They said it was all that you could be if you were black, Playing ball or maybe rap, and they would say it like a fact, All my people in the back, all the nurses in the front, All my teachers, where you at ?”