Pourquoi Lomepal ne veut plus être nommé aux Victoires de la Musique ?

Qualifié comme étant un des artistes français les plus populaires de sa génération, Lomepal ne souhaite pourtant plus être nommé aux Victoires de la Musique. Il en explique la raison dans une interview accordée au Parisien.

Le rappeur était revenu en force après sa longue absence avec un troisième album plus rock, surnommé Mauvais ordre. Il s’était même hissé à la 5e place des ventes d’albums en 2022, en Wallonie. En février dernier, Lomepal, de son vrai nom Antoine Valentinelli a débuté sa tournée en passant par chez nous, avec une double date au Palais 12. Malgré ce succès, le chanteur était aux abonnés absents aux Victoires de la Musique 2023. Ceci est un choix personnel qu’il explique avec sérénité : "Je n’ai rien contre cette cérémonie et les gens qui y participent, mais, moi, je l’ai fait une fois et je n’ai pas aimé du tout".

L’artiste ne se sent pas en accord avec ce type de cérémonie qu’il qualifie de "malsain" : "Je n’aime pas le principe de se décerner des prix. Il n’y a pas de compétition dans ce que je fais… Je suis très content que les gens qui m’écoutent aiment d’autres gens, je n’ai pas envie d’être leur artiste préféré. La dérive de ce truc, je vois très bien ce que cela peut faire".

Lomepal ne sera plus présent lors des cérémonies de récompenses, mais vous pouvez toujours le retrouver au mois de juillet à l’affiche du Dour Festival.