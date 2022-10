Pourquoi les voyageurs auront envie de partir en Asie en 2023...

Le Japon a annoncé sa réouverture à tous les visiteurs internationaux en autorisant de nouveau les voyages individuels à partir du 11 octobre prochain. De son côté, la Thaïlande vient de mettre fin à l'état d'urgence en rapport avec la Covid-19 tandis qu'à compter du 1er octobre, il ne sera plus nécessaire de présenter une preuve de vaccination ou un test négatif à l'arrivée pour entrer au pays du sourire. Au Vietnam, l'exemption de visa pour les séjours de moins de 15 jours est de nouveau valable et le test Covid n'est plus obligatoire à l'arrivée (on conseille néanmoins de réserver son séjour auprès d'une agence compte tenu des "incertitudes liées à l’évolution de la situation Covid"). Et puis à Hong Kong, les visiteurs étrangers ne sont plus obligés d'observer une quarantaine à l'arrivée.

Bref, les grandes stars du tourisme asiatique sont dans les starting-blocks pour accueillir les touristes après deux ans et demi de crise sanitaire.

Et 2023 devrait sonner l'heure des retrouvailles. En septembre, comparé au même mois l'année dernière, le nombre de sièges disponibles dans les vols vers l'Asie du sud-est a explosé de 200%, d'après le site d'analyses des capacités aériennes OAG. Mais l'offre n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise, estimée à -28,5% par rapport à 2019. Nombre de signaux sont au vert pour drainer encore davantage de touristes vers le continent asiatique : Thai Airways a décidé d'augmenter les fréquences de ses vols vers l'Europe, Vietnam Airlines opère de nouveau la ligne Paris-Hanoï...