Pourquoi les utilisateurs des applications de rencontre s’en lassent

La connaissance du fonctionnement de l’algorithme utilisé dans les applis de rencontre peut être un facteur de démoralisation. Mais il s’avère que ce qui devient réellement épuisant est surtout le fait d’envoyer des messages similaires comme "Tu viens d’où ?", "Tu fais quoi dans la vie ?", "Tu cherches quoi ici ?" à des inconnus pour ensuite, essayer de préserver leur intérêt jusqu’au potentiel premier date durant lequel les similitudes risquent de disparaître.

Ensuite, les utilisateurs qui sont sur les applications de rencontre depuis un long moment ont souvent l’impression de voir les mêmes visages, surtout s’ils viennent d’une une petite ville.

Par ailleurs, étant donné que nos téléphones sont devenus massivement nos outils de travail, envoyer des messages peut s’apparenter à une énième tâche.

Enfin, le sentiment de lassitude vis-à-vis des applications de rencontre a également été accentué par la pandémie de Covid-19. En effet, si pendant le confinement, les utilisateurs étaient nombreux à swiper, ils semblent désormais avoir la flemme de se déplacer pour rencontrer leurs matchs et devoir potentiellement tout recommencer après. "Les applis de rencontre étaient très différentes à il y a une dizaine d’années, dans leur moment de gloire. C’était nouveau, sympa et il était facile de passer d’une rencontre sur une application à un rendez-vous avec une vraie personne. Mais les choses semblent avoir changé, surtout après la pandémie.", a expliqué l’experte en rencontres anonymes et auteure du best-seller "Block, Delete, Move On : It’s Not You, It’s Them" au magazine GQ, avant d’ajouter ceci : "Je pense que l’on en parle davantage en cette année post-pandémique parce que nous sommes simplement tous et toutes fatigués. Il faut du temps pour se remettre de cet épuisement, mais beaucoup d’entre nous ont recommencé à fréquenter des gens comme avant la pandémie."

Pour remédier à la lassitude, l’experte conseille de se détacher des applications de rencontre et d’essayer quelque chose de totalement différent ou encore d’inviter une connaissance à sortir. Selon ses propos, se forcer ne permet pas de "se montrer sous son meilleur jour" et on peut finir par se persuader qu’une personne nous correspond uniquement parce qu’on le désire désespérément.