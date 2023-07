Pourquoi les sketchs humoristiques déclenchent-ils autant de polémiques ?

Pour le journaliste Amit Juillard, cette évolution est due à l’apparition récente d’un fossé générationnel.

D’un côté, les "boomers", des personnes âgées de plus de 50 ans subissant peu ou pas de discriminations, défendent leur liberté d’expression. De l’autre, une nouvelle génération plus éveillée aux problématiques liées à la discrimination, tente de faire bouger les lignes en s’opposant à un certain type d’humour, qu’elle estime dépassé et blessant à l’égard des minorités.

Celle-ci est souvent appelée "woke", un terme né avec Martin Luther King, qui reparaît à l’époque du mouvement "Black lives matter", et qui se définit par sa conscience des problèmes liés à la justice sociale et à l’égalité raciale. Animée d’une volonté progressiste, elle est souvent accusée par les plus conservateurs de pratiquer une forme de censure via la cancel culture ou "culture de l’effacement", consistant à demander le retrait d’œuvres qui ne seraient pas politiquement correctes.

Mais l’émergence de ces nouvelles luttes est-elle forcément incompatible avec l’humour ? Ce n’est pas l’avis d’Amit Juillard, qui défend pour sa part une nouvelle forme d’humour, davantage éveillé aux discriminations.

