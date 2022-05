Pourquoi les scientifiques s'intéressent à la seconde, cette unité de temps fondamentale ?

Des scientifiques se préparent à réformer la seconde, cette unité de temps fondamentale. Elle ne sera ni plus courte, ni plus longue, mais simplement bien plus précise. D'où provient la seconde ? En quoi est-elle si importante ? Et comment peut-on encore l'affiner ? Quel est l'intérêt ? Pour éclaircir tout ça, Matin Première a invité Pascale Defraigne, chef de projet de la météo, de la métrologie en temps et fréquence à l'Observatoire Royal de Belgique.

Cette mesure du temps si précise est en réalité assez récente. Avant 1967, le temps était donné par des astronomes en observant le ciel ?

Pascale Defraigne : "A ce moment-là, les observations des étoiles permettaient de voir comment la Terre tournait et la seconde était définie comme une fraction du jour. Le jour, c'est une rotation complète de la Terre par rapport au Soleil. Mais comme la Terre ne tourne pas toujours à la même vitesse, les jours n'ont pas tous exactement la même durée. Et du coup, on avait des secondes qui n'avaient pas exactement la même durée. Mais à l'époque, on n'avait pas mieux que la Terre pour nous donner des secondes irrégulières, plus ou moins régulières."

La première horloge atomique a montré des performances beaucoup plus stables

"Ce qui s'est ensuite passé, c'est qu'en 1955, on a eu la première horloge atomique qui a montré des performances vraiment extraordinaires et beaucoup plus stables. On avait des secondes qui se ressemblaient beaucoup plus les unes aux autres, qui étaient beaucoup plus régulières. C'était beaucoup plus convenant pour une échelle de temps."

Et puis en 1967, le temps a été donné par les physiciens. Mais qui a décidé qu'il y avait finalement 60 secondes dans 1 minute et 60 minutes dans 1 h ?

"C'est le système décimal qui remonte aux Babyloniens. Mais quand on a commencé à diviser les heures en 60 minutes et en 60 secondes, c'était à la fin du Moyen-âge, au moment où les activités humaines ont commencé à s'organiser. C'est là qu'on a vu apparaître les premières horloges, qui au départ n'avaient pas de cadran. C'était juste pour faire sonner les cloches dans les églises. Et puis progressivement, on a eu des cadrans qui avaient juste une aiguille pour les heures. Il n'y avait même pas les minutes, parce qu'on n'avait pas encore la possibilité d'avoir cette précision. Et puis, vers le XVIIᵉ siècle, on a commencé à parler de minutes et puis de secondes. Et la première vraie définition de la seconde comme étant une fraction du jour est apparue fin XIXᵉ siècle."