Pourquoi les Rolling Stones ne joueront-ils pas "Brown Sugar" au Stade Roi Baudouin ?

Cette mise au placard de Brown Sugar fait débat : certains estiment que les Stones sont une victime de plus de la 'Cancel culture' alors que d’autres déplorent leur incarnation de ce patriarcat blanc sexiste, raciste.

Le principal intéressé, Mick Jagger, auteur de la chanson, se montre plus philosophique. En 1995, il confiait déjà au magazine Rolling Stone, que s’il devait réécrire ce morceau il se serait "probablement censuré […] Dieu sait de quoi je parle dans cette chanson. C’est un tel bazar. Tous les sujets les plus obscènes réunis d’un seul coup".

Une déclaration qui résume bien l’attitude rebelle véhiculée par les Stones selon le journaliste Laurent Mathieu : "Un groupe très populaire, très grand public, mais aussi un groupe obscène, subversif, qui a toujours choqué l’establishment. Et avec cette chanson, et le fait qu’il ne la joue plus, finalement, c’est ce qu’ils continuent à faire, nous interroger sur la morale de notre époque".

