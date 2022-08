Pourquoi les ragots sont bons pour la santé selon une étude ?

Par ailleurs, le fait que les jeunes sont plus enclins aux commérages que les plus âgés a été démontré dans une autre étude menée en 2019. Vous pouvez la retrouvez ici .

Il crée des liens sociaux et aligne les impressions et les comportements sociaux

Kristofer développe dans le 8/9 continue une étude américaine menée en 2021 qui révèle que les ragots faciliteraient les liens sociaux. Nos vies sont ancrées dans des groupes et les potins donnent un sentiment d’appartenance et libèrent de l’endorphine mais quels en sont les points forts ?

