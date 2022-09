Pourquoi les prix flambent ? Comment on calcule ? Tout comprendre sur l’augmentation du gaz et de l’électricité en 15 questions

La loi du marché: la hausse "naturelle"

Si on voulait simplifier, il y a une réponse toute simple à "Pourquoi les prix de l'énergie montent-ils?", c'est "parce que la demande augmente et que l'offre diminue".

La première hausse des prix, en 2021, est en effet liée à la reprise économique alors qu'on avait assisté à une importante récession au plus fort de la pandémie de Covid-19. Et qui dit reprise économique dit consommation plus importante d'énergie, et donc de la demande.

A côté de ça, l'offre en Europe a diminué pour plusieurs raisons: la mise à l'arrêt d'une partie du parc nucléaire français, et bien sûr, les problèmes liés à la fourniture du gaz russe, autour de Nordstream dans un premier temps, puis à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions. Or, l'électricité et le gaz ne sont pas des marchandises comme les autres, on ne peut pas les acheter n'importe où dans le monde: il faut soit être connecté, soit dans le cas du gaz procéder à d'importantes manipulations qui demandent à la fois de l'équipement et ont un coût important.

C'est pourquoi les Etats, incités par la Commission européenne, prennent des mesures de "sobriété énergétique": dans une économie de marché, faire baisser cette demande va mécaniquement entraîner une baisse des prix.