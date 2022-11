Pourquoi les prix des télécommunications belges sont-ils les plus élevés de l’Union Européenne ?

Pourquoi ces abonnements sont-ils si élevés ?

On trouve en grande partie la réponse dans le modèle de notre pays : celui d’une organisation structurelle du marché belge, sans grande concurrence… qu’il est très difficile de changer.

Le premier problème est déjà le suivant : la gestion du réseau et les pratiques commerciales sont aux mains des mêmes opérateurs.

Ensuite se pose celui de la concurrence. On a en règle générale, deux pôles historiques en Belgique en matière de gestion des réseaux de télécommunications :

Proximus pour la fibre optique

pour la fibre optique Les câblo-opérateurs Telenet et Voo qui ont racheté le réseau construit par les intercommunales

Cela signifie qu’en cas d’intégration d’un nouvel opérateur sur le marché belge, il n’a d’autres choix que de se plier à ce postulat, et, en quelque sorte, de louer leurs services.

Par exemple, le cas d’Orange est assez explicite. Lors de son arrivée en Belgique, la filiale du géant français n’a pas pu créer son propre réseau, et a dû utiliser ceux existants. Orange a eu recours aux réseaux câblés de Telenet et de Voo et était donc dépendant du prix fixé par ces derniers pour y avoir accès.

Michaël Trabbia, administrateur-délégué d’Orange Belgique, expliquait dans une interview donnée au Magazine Moustique en 2020 qu’ils payaient alors 20€ par mois et par utilisateur pour utiliser ces lignes. Quand vous ajoutez à cela la TVA et les coûts de services, l’addition est salée… et elle se répercute directement sur la facture du client. En traversant la frontière franco-belge, les prix d’Orange sont donc passés du simple au double !