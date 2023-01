Pourquoi les primes d’assurance auto vont augmenter cette année ?

Cela dépend de la pondération que chaque entreprise d’assurance va appliquer

La valeur des voitures peut être considérée, ou pas, par une entreprise d’assurance dans son calcul. Si celle des voitures neuves a augmenté de 11% depuis mars 2020, le prix des voitures d’occasion a parallèlement augmenté.

La crise Covid et la guerre en Ukraine ont eu un impact sur le prix des véhicules entre autres à cause du ralentissement de la production, de la pénurie et donc du coût des matières premières. C’est sans compter sur le fait que les voitures neuves ou récentes comptent à bord de plus en plus d’éléments électroniques et accessoires qui coûtent également plus cher.

Selon Nevert Degirmenci, "la valeur des voitures qui augmente, qu’elles soient neuves ou d’occasions, compte et selon le portefeuille de l’assureur".

"La politique tarifaire de chaque entreprise va jouer plus sur les formules Omnium, qui vont donc dépendre de la valeur du véhicule neuf ou quasi neuf. Donc, il va y avoir un impact supplémentaire. Mais à nouveau, cela dépend de la pondération que chaque entreprise d’assurance va appliquer", poursuit-elle.

"Durant la crise COVID, il y avait également eu une baisse du nombre de sinistres, donc de la fréquence des sinistres. Ensuite, il y a eu une reprise des activités. De la même manière, il y a un équilibre à trouver pour chaque entreprise entre le nombre de sinistres, et le coût du sinistre moyen. Pour ces différentes raisons, on ne peut pas parler d’une hausse globale au niveau sectoriel en donnant un chiffre bien précis."