Pourquoi les prévisions météos sont-elles (parfois) fausses ?

Question simple qu’implique cette conclusion : pourquoi ne pas travailler avec un modèle à maille très fine dans ce cas ? Tout simplement parce que cela demanderait une puissance de calcul (hé oui, il ne faut pas l’oublier : des ordinateurs doivent travailler !) hallucinante… et que cela ne résoudrait, en fait, strictement rien.

Plusieurs facteurs entre en jeu et se rajoutent à nos éléments de réponse : non seulement le modèle ne peut se baser que sur des données observées (et celles-ci peuvent éventuellement être biaisées ou faussées) mais est sujet à la plus petite modification de celles-ci (une perturbation qui se décale d’un petit kilomètre et hop, tout le modèle est à revoir). En plus de cela : certaines données ne peuvent pas être prises en compte.

Un cas concret (et épineux)

Prenons un cas concret : l’orage. N’importe quel modèle pourra vous donner une zone où le risque d’orages est bien présent. Il sera pourtant complètement incapable de vous fournir une position exacte ("Des orages éclateront dans le Tournaisis cet après-midi" et pas "Un orage est attendu à 14h40 à Kain") tout simplement parce que l’effet chaotique provoqué par l’orage (une turbulence) est imprévisible pour les modèles. Prenez une cellule orageuse, ajoutez ou retirez un bosquet d’arbres en haut d’une petite butte… et hop, votre prévision diffère déjà. Si on reste dans le cas de notre orage, on peut ajouter un dernier détail : si un orage est passé par le même endroit la veille, il y a laissé une trace de précipitation (de l’humidité) et si un orage devait se reproduire le lendemain, il aurait tendance à suivre cette première trace pour s’en nourrir. Impossible à voir pour un modèle.

En clair et pour résumer cette étape, voici quelques erreurs qui peuvent venir se rajouter à notre liste d’éléments perturbateurs : les données observées peuvent être faussées ou biaisées, le modèle est limité par sa puissance de calcul, la découpe en boîte amène de facto une simplification, certains éléments ne sont pas vus ni prédictibles par le modèle,…