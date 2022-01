Pourquoi les pots de yaourt sont-ils compliqués à recycler ?

Un pot de yaourt est généralement composé d'un polystyrène fabriqué à partir d'hydrocarbure. Ce n'est pas un hasard si les industriels choisissent cette matière. Cette option leur permet de vous proposer un échantillonnage facile à casser et à séparer.

Mais c'est un déchet non biodégradable et non renouvelable. "Lors du ramassage des déchets, les pots peuvent se casser en de minuscules particules les rendant impossibles à traiter par les machines de tri. Et lorsque le pot de yaourt est jeté dans la nature, ces mini particules accroissent également la pollution des eaux marines" explique la start-up Carbiolice, qui met en œuvre des initiatives pour rendre le plastique compostable.