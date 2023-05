Pourquoi les politiques flamands sont-ils omniprésents dans les émissions de divertissement ?

Pas besoin d’être un expert en communication pour déceler les avantages que ce genre de démarche peut avoir. Généralement, les élus s’y présentent en effet sous un autre jour, sous une facette plus 'humaine', et dans un contexte bien différent de leur milieu habituel, ce qui peut être assez opportun, alors que la méfiance des citoyens envers les responsables politiques est en hausse.

Ces apparitions télévisées sont aussi un moyen de toucher un public différent, un public que les élus n’atteignent pas à travers les émissions politiques telles que De Zevende dag ou De Afspraak. C’est donc globalement une façon de mieux se faire connaître auprès des personnes qui n’ont pas ou peu de connaissance du monde politique, en offrant dans la foulée une image plus sympathique, du moins lorsque l’intervention médiatique est réussie.

Georges-Louis Bouchez, suite à sa participation à l’émission de téléréalité Special forces, a quant à lui été fortement critiqué et assailli de moqueries, dans les médias et sur les réseaux sociaux, notamment pour son manque d’esprit d’équipe et ses mauvaises performances physiques. Certains éditorialistes ont même été jusqu’à évoquer un "assassinat télévisé". L’avenir nous dira s’ils ont raison. Mais ce qui est sûr, c’est que malgré ces réactions négatives, le président des libéraux francophones aura au moins gagné une visibilité supplémentaire au nord du pays. Et c’est déjà ça de pris.