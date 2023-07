Pourquoi les plus grandes exploitations agricoles du pays sont-elles en Wallonie ?

Plus 700 exposants et 2800 animaux. Avec de tels chiffres, il n’est pas étonnant que la Foire de Libramont, qui ouvre ses portes aujourd’hui, soit la plus grande foire en plein air d’Europe. Près de 200.000 visiteurs sont attendus cette année pour arpenter les 100.000 m² de stands et découvrir les 4000 marques présentées.

A la fois, "vitrine, lieu d’inspiration et d’échanges de pratiques et d’accompagnement", la Foire de Libramont est notamment l’occasion, selon leur communiqué, de rappeler les valeurs de l’agriculture wallonne : "un lien fort au sol, des exploitations à taille humaine, un respect de l’environnement et du bien-être animal, un prix juste et équitable de nos produits, une qualité contrôlée".

Exploitation à taille humaine ? À en croître les derniers chiffres de Statbel, cette expression semble de plus en plus éloignée de la réalité.

Pour preuve : le nombre d’exploitations wallonnes de plus de 50 hectares a bondi de 90% entre 1980 et 2022.