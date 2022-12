Pourquoi les "Petits Riens" ont-ils changé leurs prix?

Sur les réseaux sociaux, le message posté par Valérie Bogaerts suscite de très nombreuses réactions: elle se dit atterrée par les nouveaux tarifs pratiqués par "Les Petits Riens" à Wavre et elle est loin d'être la seule.

" Je ne comprends pas ce qui se passe. Certains sont objets sont désormais hors de prix; auparavant, je pouvais acheter des Barbies à 5, 6 euros et elles sont à présent à 12 ou 13 euros. J'ai même vu une boîte de Polly Pockets à 80 euros. J'ai 4 enfants, j'aimais bien venir ici au moment des fêtes."

Valérie a raison, certains prix ont été revus à la hausse, et cela s'explique, par la voix de Sébastien Callebaut, le directeur de communication de l'association.

" Nous souhaitons à présent appliquer une politique du prix juste. Via nos dons, nous recevons plusieurs catégories de produits: ceux qui sont issus du " mass market" et du "hard discount" et à côté de cela , il y a ce que l'on appelle les pépites, c'est-à-dire les marques, les produits tendance. Nous souhaitons revaloriser cette dernière catégorie dont les prix étaient clairement sous-évalués et, dans le même temps, revoir parfois certains prix à la baisse, pour les articles dits "basiques".

Il ajoute que le système générait par ailleurs des incohérences puisque certains clients venaient acheter des produits très bon marché dans les boutiques afin de les revendre ailleurs à un prix plus élevé. Or, l'argent récolté par" Les Petits Riens" sert à lutter contre l'exclusion sociale et la précarité et ce, depuis 1937. Il s'agit donc d'une vocation sociale et non mercantile.