Pourquoi les personnes porteuses du spectre de l’autisme/asperger fascinent dans les séries ?

La série "Astrid et Raphaëlle" est portée par Sara Mortensen ("Plus belle la vie") et Lola Dewaere. La première y incarne une archiviste de la police judiciaire aussi brillante que déroutante, atteinte du syndrome d’Asperger, aux côtés du commandant Raphaëlle Coste, borderline et intuitive. Toutes deux vont apprendre à dépasser leurs a priori pour découvrir que la confiance et l’amitié sont possibles en dépit de l’autisme de l’une et le caractère transgressif de l’autre.