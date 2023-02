Pourquoi les pensions des fonctionnaires, salariés et indépendants sont-elles différentes ?

À la fin de la Seconde guerre mondiale en 1944, c’est un système de sécurité sociale du secteur public plus abouti qui voit le jour en Belgique avec l’arrêté-loi de Van Acker. "À l’époque s’est posée la question de savoir si on allait faire un régime de sécurité sociale unique, notamment en matière de pension", reprend Philippe Defeyt. "Mais la réponse a été non. A la sortie de la guerre, les organisations d’indépendants avaient une structure démographique plus favorable que les salariés. Les indépendants ont préféré rester de leur côté et bénéficier de leur propre sécurité sociale parce qu’ils pensaient qu’ils paieraient plus cher si on créait une sécurité sociale unique."

Mais voilà, selon les économistes, ce qui était valable à l’époque ne l’est plus forcément aujourd’hui. "Le problème c’est qu’au cours du temps, les indépendants ont cotisé plus et la différence de salaire entre les fonctionnaires et le secteur privé s’est résorbée", affirme Pierre Pestieau. "De surcroît, les fonctionnaires disposent d’un métier sûr alors que les salariés, même s’ils ont signé un CDI, sont toujours exposés à un licenciement. On se demande où est la justification d’une retraite plus élevée."