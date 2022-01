Malgré des mesures très strictes assimilées à un confinement, les Pays-Bas n’ont pas échappé à la vague Omicron, les contaminations passant de 12.000 cas par jour à la fin 2021 à plus de 50.000 quotidiennes aujourd’hui. Pourtant, si l’on en croit le site en ligne Our World in data, les admissions de patients souffrant du coronavirus dans les hôpitaux néerlandais restent très bas, surtout comparé au nombre de cas déclarés.

Mais alors, que cela cache-t-il ?