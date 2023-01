Pourquoi les parfums n’ont-ils pas de genre ?

En matière de parfums, il n’y a pas de règles, ce sont nos émotions qui parlent et non les genres. Savas Varnavas, expert en parfums, est venu dévoiler à l’équipe du 8/9 l’origine du parfum unisexe.

Les odeurs n’ont pas de genre, il s’agit plutôt d’une démarche purement marketing. Depuis les années 50’, les parfums masculins se sont développés. Avant le parfum était plutôt destiné aux femmes et le parfum des hommes était juste basique, lié essentiellement à l’hygiène. Vers les années 90, les codes ont évolué. Les hommes se parfument de plus en plus et les femmes se parfument aux fragrances masculines et inversement.

Le premier parfum unisexe

En 1994, Calvin Klein lance le premier parfum unisexe "CK One". Le succès est immédiat, et d’autres marques suivent rapidement cette nouvelle tendance. Soudain, vous avez trois options : des parfums pour hommes, pour femmes et des parfums unisexes.

Saviez-vous ?

Un parfum féminin sur une peau masculine avec l’alchimie de la peau va se viriliser. Et inversement, un parfum masculin sur une peau féminine le parfum va s’adoucir.

Laissez parler vos émotions, votre cœur et votre intuition. Vous aurez de belles surprises.