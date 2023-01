Pourquoi les ours se frottent-ils aux arbres ?

Mais Agnieszka Sergiel et ses confrères avancent une autre théorie dans une étude récemment publiée dans Journal of Zoology. Les ours bruns adopteraient ce comportement… pour se prémunir des tiques. En effet, de nombreux arbres produisent de la sève ou de la résine aux effets antifongiques et antiparasitaires.

Les animaux pourraient se servir de ces substances pour se protéger de certains parasites hématophages.

Les chercheurs ont testé cette théorie en attrapant une cinquantaine de tiques de type Dermacentor reticulatus dans des prairies à l'extérieur de Wrocław, dans l’ouest de la Pologne. Ils les ont ensuite placées une à une au centre d’un tube en silicone transparent dont l’une des extrémités était recouverte par un tissu imbibé d’eau et l’autre par du papier filtre sur lequel avaient été versés de la térébenthine et du goudron de hêtre.