Pourquoi les océans sont surnommés "forêts bleues" ?

La capacité des océans à absorber les émissions de CO2 provient en majorité du phytoplancton, qui assure un rôle de photosynthèse. Un procédé très similaire à celui des arbres, ce qui vaut d'ailleurs aux océans le surnom de "forêts bleues".

Plus grand puits de carbone de la planète avec les océans, les forêts peuvent elles aussi absorber des quantités impressionnantes. La masse de CO2 qu'un arbre est capable d'engloutir est comprise entre 10 kg et 50 kg par an en fonction de son âge, de sa taille et de sa zone de plantation.

Un autre point commun de taille caractérise les océans et les forêts : ces écosystèmes abritent tous deux une biodiversité impressionnante.

Dans les "forêts bleues", on compte pas moins de 280.000 espèces, qui jouent aussi un rôle crucial dans la régulation du climat.

Certaines d'entre elles sont par exemple capables d'enfouir le carbone en profondeur. C'est notamment le cas du zooplancton (qui se nourrit du carbone absorbé par le phytoplancton) ou encore des herbiers de Posidonies, qui pourraient absorber jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre. Les forêts représentent également un immense réservoir de biodiversité : elles abritent près de 50.000 espèces.