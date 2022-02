Pourquoi les nouveaux Walkman de Sony coûtent un bras ?

Le modèle le plus abordable, le NW-WM1AM2, dispose d’un châssis en alliage d’aluminium extrêmement solide et imperméable aux interférences, pour délivrer un son de haute qualité sans la moindre gêne.

De son côté, le NW-WM1ZM2 Signature est doté d’un châssis en cuivre et plaqué or, d’une pureté de 99,99%, pour là encore une grande rigidité et un son clair et étendu.

Dans les deux cas, tout a été pensé pour une reproduction fidèle du son, jusqu’aux soudures sans plomb.

Outre les traditionnels MP3, ils peuvent lire des fichiers en haute définition sans perte, comme le Flac ou l’Apple Lossless. Les deux appareils disposent d’une prise casque associée à un amplificateur numérique pour restituer une qualité d’écoute Hi-Fi.

Ces deux nouveaux Walkman fonctionnent sous Android et sont compatibles Wi-Fi. L’affichage de leur écran tactile de 5 pouces est personnalisable et ils offrent respectivement 128 et 256 Go d’espace de stockage, en plus de l’ajout possible d’une carte micro SD.

Enfin, ils affichent une autonomie de près de 40 heures en lecture audio haute résolution. Ils devraient être disponibles en Europe au printemps.