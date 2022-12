Pourquoi les moules coûtent-elles si cher en Belgique ?

Et bien non ! Jacques Graye, journaliste à la rédaction des Pigeons - a mené l’enquête. Il a décortiqué et pesé deux plats de moules : des petites et des gros calibres. Résultat : vous mangez exactement la même chose !

On a tout intérêt à prendre des petites, car elles coûtent moins cher. En plus, si c’est celles de Zélande, il n’y a pas de différence en goût. Bref, on paie pour l’esthétique.