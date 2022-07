Pourquoi les "Monsieur Madame" envahissent les réseaux sociaux ?

L’origine du premier mème est créditée à l’utilisatrice juulpuppy qui a posté une première version de sa "Little Miss Borderline Personnality Disorder" (Madame trouble de la personnalité borderline) le 19 avril dernier sur son compte Instagram et pourtant la tendance n’est devenue virale que mi-juillet. Ce compte est bien connu pour créer des mèmes originaux sur la plateforme de Meta. Sur Instagram, les hashtags #LittleMissMemes et #LittleMiss affichent respectivement plus de 5000 et plus de 404.000 publications tandis que sur TikTok les mots-clés #LittleMiss et #LittleMissTrend ont engrangé 103,3 millions de vues et 1,6 million de vues.