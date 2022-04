Pourquoi les médias belges ont peu parlé de l’interdiction de Russia Today et Sputnik ?

C’était quatre jours après le début de l’invasion russe en Ukraine. Le 27 février 2022, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen annonçait sur Twitter l’interdiction des médias d’État russes Sputnik et RT (Russia Today).

Ces médias "ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine", expliquait alors la présidente de la Commission, visant ainsi l’agence de presse Sputnik et les différentes chaînes de RT, anciennement Russia Today en Europe, deux médias d’influence du Kremlin.

Pour moi, il n’y a pas d’autre mot que censure

Cette information, vous avez pu la voir passer. Mais a-t-elle été suffisamment développée ? La réponse est non pour plusieurs auditeurs et téléspectateurs de la RTBF qui n’ont pas hésité à nous écrire. Pascal B., par exemple, précise qu’il ne connaissait pas ces médias pro-russes, mais qu’il a été surpris que leur interdiction ne fasse pas plus de bruit non seulement à la RTBF, mais aussi dans la plupart des médias traditionnels.

"J’avais beaucoup de mal à retrouver cette info et à avoir une information concernant les réactions autour de cette annonce qui me paraissait complètement invraisemblable. Je me disais que les journalistes devaient se sentir particulièrement affectés et concernés par une telle censure, parce que pour moi, il n’y a pas d’autre mot que juste une censure à partir du moment où de manière totalement arbitraire on ferme comme ça des médias sans aucune justification", a-t-il développé sur nos antennes.

Alors, comment expliquer la place donnée (ou pas) à cette décision dans les médias ? Les rédactions se sentent-elles particulièrement concernées par cette mesure ? Nous ne ferons pas ici l’analyse de l’entièreté de la couverture médiatique en Belgique, mais voici quelques éléments pour expliciter celle de la RTBF.

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres : tout sur la démarche Inside de la rédaction ici.

Il faut être très clair, on n’en a pas parlé abondamment

Les interpellations du public, comme celle de Pascal, ont trouvé un écho sur le plateau de l’émission télé Inside (à revoir ici). L’occasion pour Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information à la RTBF et professeur de déontologie à l’IHECS, de revenir sur la couverture de la RTBF.

"Il faut être très clair, on n’en a pas parlé abondamment. Il y a eu beaucoup d’autres sujets qui ont pris le dessus et c’est une partie de l’explication. Mais on a évidemment répercuté l’annonce de la Commission européenne. On a fait un article sur notre site web tentant de décrypter et on en a aussi parlé en radio sous forme de débat", précise-t-il.

Voici le lien vers l’article internet qui avait décrypté cette décision inédite peu de temps avant qu’elle soit prise. En radio, c’est le débat des Décodeurs sur La Première le 4 mars dernier qui revenait lui aussi sur le sujet. Autour de la table ce jour-là : Jean-Luc Hees, ex-PDG de Radio France et ancien membre du comité d’éthique de Russia Today (RT) France, Olivier Tesquet, journaliste à Télérama spécialisé dans les questions numériques et Jean-Jacques Jespers, professeur de déontologie journalistique à l’ULB et ex-président du conseil de déontologie.

Pour réécouter le débat des Décodeurs :