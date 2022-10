Pourquoi les lentilles d'eau sont une ressource alimentaire d'avenir.

Pourvues en vitamines B12 mais aussi en fer, ce n'est pourtant pas leurs atouts nutritionnels qui vont faire parler d'elles. Ce "nouveau" super-aliment a en effet le pouvoir de nourrir les hommes sans souiller la Terre.

Puisqu'il s'agit d'une plante aquatique, les lentilles d'eau n'entraînent ni occupation ni entretien de surfaces agricoles. Elles profilèrent à vitesse grand V sans entretien et fournit un abri aux micro-organismes qui évoluent sous son ombre dans les marais.

Mieux, elles ont la capacité d'absorber phosphate, azote, chlorure et même aluminium.

Toutefois, l'histoire ne dit pas de consommer celles qui disposent de ces pouvoirs de dépollution de l'eau…

Si la marque Make Me More a lancé son produit à base de lentilles d'eau en juillet dernier, elle n'est pas la première sur ce marché d'avenir. La marque canadienne SETA, qui s'est spécialisée dans les ingrédients pour smoothies et latte, met en lumière une production sans OGM ni pesticide réalisée en Floride.