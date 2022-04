Pourquoi les journalistes posent-ils des questions qui touchent plus à la vie privée quand ils rencontrent une patronne ?

Qui est derrière cette campagne et qui l’a imaginée ?

Alors, le ou plutôt la commanditaire de cette campagne est un collectif de femmes entrepreneures et investisseures qui s’appelle SISTA.

Sa mission première est de promouvoir plus de diversité dans l’économie numérique en encourageant, notamment, les investissements dans les entreprises dirigées par des femmes.

Pour cette campagne, le collectif SISTA s’est associée à un fonds de dotation, Mirova Forward, qui est actif dans la finance durable ; et ils ont travaillé avec une agence de communication qui s’appelle Mots-Clés et qui promeut fortement l’égalité hommes-femmes.

Cette agence a réalisé un sacré travail puisqu’elle a décortiqué près de 120 articles dans la presse, des portraits et des interviews de patrons et de patronnes d’entreprise pour analyser justement le traitement médiatique qui leur était réservés. Et c’est tout ce travail de fond qui a donné naissance à cette vidéo où les questions semblent totalement décalées.

Parce que les journalistes, vous et moi, adoptent certains tics professionnels lorsqu’ils interviewent des femmes plutôt que des hommes ?

Tout à fait. L’enseignement de cette analyse médiatique réalisée par l’agence Mots-Clés montre certains travers récurrents à l’égard des femmes cheffes d’entreprise. Je n’ai pas le temps de tous vous les citer, mais par exemple, on rappelle très souvent le caractère ‘exceptionnel’ de leur fonction dans un milieu généralement masculin. Là où les hommes sont présentés comme des experts, hé bien les femmes sont présentées comme des… femmes. Sans parler des questions plus ‘lifestyle’ (mode, hygiène de vie…) que l’on pose davantage aux dirigeantes qu’aux dirigeants d’entreprise, etc, etc. Bref, c’est tout l’intérêt de cette campagne intitulée ‘Et si on posait les mêmes questions aux femmes et aux hommes ?’ : remettre les pendules à l’heure et inciter les journalistes à s’intéresser davantage à la fonction de la personne interviewée qu’au genre proprement dit. Et je dois avouer que c’est plutôt réussi.