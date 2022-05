Pourquoi les jeunes sont- ils autant accros à Snapchat ?

Au-delà du côté ludique, Snapchat permet aux utilisateurs d'accéder à la plateforme Discover, là où des médias partagent des contenus et informent les utilisateurs en utilisant les codes de la plateforme. Un moyen de capter une audience plus jeune et de la fidéliser. La plateforme s'est notamment rapprochée de Hugo Décrypte, créateur de contenus sur l'actualité.

L'utilisation de la réalité augmentée dans une perspective d'achat en ligne est de plus en plus importante sur Snapchat. D'après leur étude, 86% des utilisateurs seraient prêts à utiliser la réalité augmentée pour faire des achats. Un engouement notamment motivé pour des questions écologiques pour réduire leur impact environnemental. De nombreuses marques surfent sur cette tendance grâce à la technologie "Try On", de plus en plus développée sur le réseau social.