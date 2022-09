Pourquoi les jeunes n’aiment plus sortir en boîte ?

Les abus de substances des générations précédentes et les campagnes de prévention sur les dangers de l’usage festif des psychotropes semblent avoir marqué — et profondément dégoûté — les jeunes adultes. Ils se reconnaissent davantage dans le mouvement straight edge, cette sous-culture punk des années 80 prônant la sobriété, plus que dans les excès des personnages de "Skins", "Gossip Girl" et "Euphoria".

Cette posture est beaucoup plus facile à adopter aujourd’hui, à l’heure où les réseaux sociaux regorgent de publications vantant les mérites d’une hygiène de vie saine.

"La sobriété est moins (et plus) qu’une pratique qui ne concerne que les alcooliques cliniquement diagnostiqués. Aujourd’hui, c’est aussi quelque chose de cool et de sain à essayer, comme devenir végétalien ou suivre un cours de yoga Iyengar", a expliqué, non sans ironie, le journaliste Alex Williams dans le New York Times en 2019.