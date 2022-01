Pourquoi les humains s’embrassent-ils sur la bouche ?

Des scientifiques soulignent que les lèvres sont une partie très sensible de notre anatomie (elles comprennent près d’un million de terminaisons nerveuses) et elles font partie des éléments de notre corps que l’on ne couvre pas de vêtements (excepté ces derniers temps de crise sanitaire qui nous oblige à porter un masque). Selon William Jankowiak, dans les sociétés où l’on porte le plus de vêtements, on a le plus tendance à s’embrasser sur la bouche, qui est le seul endroit atteignable pour un échange sensuel.

Il existe plusieurs théories qui expliqueraient pourquoi nous nous embrassons sur la bouche quand les animaux ne le font pratiquement jamais (mis à part les chimpanzés et les bonobos qui s’embrassent mais en signe de réconciliation, pas de manière romantique).