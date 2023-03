Pourquoi les hôpitaux sont-ils des cibles privilégiées des cyberattaques ?

Ce troisième motif est toutefois tempéré par Michele Rignanese, qui précise que les hôpitaux se préparent à ce type d’attaques et mènent régulièrement des exercices. "C’est suicidaire de ne pas y être préparé", dit-il.

Une erreur humaine ou technique est vite arrivée. "Il y a des vulnérabilités en continu. Les hôpitaux ont besoin de moyens numériques et financiers", observe le représentant du CCB. Il rappelle aussi l’importance de la prévention. "Tout système comporte des failles. Il faut former les gens à reconnaître les mails de phishing et les signaler le plus vite possible."

Cette préparation permet aux hôpitaux de gérer ces crises en évitant le plus possible de compromettre à la sécurité et à la santé des patients.

Depuis samedi, le CHU Saint-Pierre et les autres hôpitaux publics de la région ont ressorti les formulaires, les photocopieuses et le téléphone pour la prise de rendez-vous. Au CHU Brugmann, impacté par la déconnexion du réseau informatique, la direction affirme que ce retour au papier ne change rien pour les patients.

"Quand un patient vient pour un bilan non urgent, on lui a demandé d’attendre quelques jours pour alléger les flux. C’est la seule chose qu’on a demandée. Mais globalement, aucun report de soin. L’activité se passe normalement au CHU Brugmann", explique Caroline Franckx, directrice générale du CHU Brugmann.