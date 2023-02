"Pourquoi les gens sont-ils si cons ?" Megan Fox casse la rumeur d’une relation entre son compagnon Machine Gun Kelly et la guitariste Sophie Lloyd

Alors qu’il est en couple avec l’actrice Megan Fox, des rumeurs ont récemment commencé à circuler en ligne au sujet d’une liaison supposée entre Machine Gun Kelly et sa guitariste Sophie Lloyd.

Sophie est l’une des guitaristes les plus prolifiques du web. Compositrice talentueuse et musicienne accomplie, elle a obtenu son diplôme au prestigieux collège de musique du BIMM à Londres en 2018 avec mention. Depuis, en publiant un flux constant de solos de guitares et de reprises sur ses réseaux sociaux, elle a amassé plus de 2,5 millions de fans tout en forçant le respect des guitaristes les plus confirmés.

Et alors que Sophie Lloyd accompagne Machine Gun Kelly depuis plus de deux ans avec une belle complicité, il n’en fallait pas plus pour en faire la petite amie "officieuse" du chanteur.

La rumeur s’amplifiant, Megan Fox a fini par s’en mêler en publiant une déclaration sur ses réseaux : "Comment le fait que je fasse une blague pour blanchir cette fille d’une accusation blessante s’est en quelque sorte transformé en une confirmation de celle-ci – je ne comprendrai jamais", a-t-elle écrit. "Pourquoi les gens sont-ils si… si cons ?" Elle a aussi ajouté : "Sophie, tu es incroyablement talentueuse. Bienvenue à Hollywood et dans de monde de langues de vipères. Tu as eu ton baptême du feu de la célébrité. Malheureusement, cela ne fera qu’empirer à partir d’ici."

L’actrice a conseillé à Sophie Lloyd de "simplement ignorer" les commentaires en ligne "autant que possible", ajoutant l’émoji "majeur levé".