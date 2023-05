Pourquoi les fruits et légumes moches pourraient disparaître.

En Europe, selon la Commission européenne, 30% des fruits et légumes en dehors des standards de la distribution sont transformés ou atterrissent dans les produits pour animaux ou sont tout simplement jetés. En France, c'est pire car ce taux atteindrait 40%, avec 10% de fruits et légumes non récoltés, rapporte Euractiv.

Par exemple, une pomme doit peser aujourd'hui plus de 90 g pour être vendue en grandes surfaces.

Si un défaut représente plus de 4 cm de long sur la peau, elle sera recalée.

Un règlement datant de 2013 validé par le Parlement et le Conseil européens écrit expressément qu'un fruit ou un légume commercialisé doit être "intact, sain, propre et exempt de parasite".

Cependant, pour que les fruits et légumes moches ne le soient plus du point de vue de la réglementation européenne, des débats au Parlement et au Conseil européens doivent encore avoir lieu pour avancer sur ce sujet.