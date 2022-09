Pourquoi les femmes de sciences sont-elles si peu nombreuses au fil de l’Histoire ?

Quand Hector Lebrun évoque un scientifique, il le nomme par son nom de famille, mais quand il désigne King, sur le travail de laquelle il s’épanche davantage, il note Helen King.

Cette pratique de prénommer les femmes n’a pas totalement disparu du monde scientifique actuel. Il y a un manque de considération, une dévalorisation du statut, du fait de prénommer les femmes, souligne Coline Leclercq, attachée genre et diversité à l’Université de Namur.

Je pense qu’on est sur un double constat. Effectivement, les femmes étaient rares et le sont toujours dans le champ scientifique, mais en plus, les rares femmes qui travaillent dans le champ scientifique, soit ont été effacées dans les livres d’histoire, soit sont invisibilisées par 'l’effet Matilda'. Dans le domaine scientifique, c’est un concept qui désigne l’appropriation par leurs pairs masculins des découvertes réalisées par les femmes.

On ne connaît pas par exemple le nom de Rosalind Franklin qui est une physico-chimiste et une biologiste britannique née en 1920 et morte en 1958, à 38 ans. Et c’est en fait grâce à elle, si on parle de l’ADN, tout le monde visionne cette structure hélicoïdale de l’ADN, et c’est elle qui l’a découverte. Sa découverte a été spoliée par Watson et Crick qui ont accédé à son travail et se sont attribué la paternité de ses recherches.