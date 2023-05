Pourquoi les féministes devraient-elles s’unir ? Un récap' des différents courants

"Même entre elles, les féministes ne sont pas d’accord." Des affirmations de ce genre, il ne suffit que quelques clics sur les réseaux sociaux pour en trouver à la pelle. Comme tout mouvement d’idées et d’actions, la pensée féministe évolue, se diversifie et se multiplie, jusqu’à former différents courants.

Le 25 avril dernier, à l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage Calmez-vous madame, ça va bien se passer, la docteure en science politique et directrice de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques, Marie-Cécile Naves, revenait avec nos confrères et consœurs de La Première, sur "les réceptions du féminisme" à l’heure actuelle.

À l’occasion de cet entretien, la sociologue et politiste abordait la question du manque d’unité des féministes entre elles : "C’est une bonne nouvelle qu’il y ait des débats et des discussions parfois vives au sein du féminisme. Cela a toujours existé. C’est justement parce qu’il y a une pluralité des approches que ça en fait un mouvement riche. Le débat, c’est la démocratie."