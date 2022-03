Pourquoi les entreprises doivent-elles prendre position face à la Russie ?

"Ne nous berçons pas d’illusions romantiques mal placées, la plupart de ces décisions sont guidées par des contraintes opérationnelles", avertit Maxime Paquay. "Ces entreprises suivent pour la plupart le mouvement des sanctions économiques prises à l’égard du régime de Vladimir Poutine."

Maintien impossible des activités

Résultat des sanctions économiques : il s’avère difficile, voire impossible, pour ces grandes entreprises de maintenir leurs activités. "Le but du jeu devient de communiquer, d’essayer de s’en sortir par le haut, mais ce n’est pas toujours facile", lance le journaliste de L’Echo.

Il prend l’exemple assez parlant d’Ikea : il y a une semaine, son patron appelait publiquement et de manière assez frileuse et ambiguë à embrasser l’unité, la collaboration dans la région, région en guerre pour rappel. "Le patron d’Ikea s’est pris une volée de bois vert, et même en bois contreplaqué, ça fait mal", commente Maxime Paquay.

Rapidement, le message a été modifié, et jeudi, Ikea annonçait l’arrêt de presque toutes ses activités en Russie. "Poussée dans le dos, contrainte par la réalité, difficile alors de prétendre s’en sortir par le haut pour Ikea, même si on imagine bien les difficultés du géant de l’ameublement à trouver des alternatives au bois de la fameuse taïga russe pour fournir ses meubles au monde entier", analyse le journaliste.

Militantisme ou calcul économique ?

Un autre exemple plus militant est celui de H&M : son textile n’est pas produit en Europe ni aux États-Unis. En fait, le groupe n’est pas tout à fait entravé par l’ensemble des sanctions économiques prises à ce stade et le poids lourd du prêt-à-porter est prêt à prendre des coups. Manifestement décidé à faire une croix, même temporaire, sur la promesse de revenus issus d’un marché émergeant en pleine croissance, la Russie.

"Calcul il y a souvent, pas tout le temps, mais même d’un point de vue purement stratégique pour l’entreprise, ne pas agir, ne rien dire, c’est un signal en soi, et en l’occurrence, un aveu de faiblesse de la part des entreprises qui sont discrètes ou silencieuses", estime le journaliste de L’Echo.

Cette guerre en Ukraine sera riche d’enseignements sur la prise de décision au sein des entreprises, conclut Maxime Paquay : "Qui anticipe, qui contrôle et qui est contraint à subir ? Et dans cette galaxie des réalités, il y aura toujours des activistes, des contraintes, des marchés, etc., mais l’inaction, en tout cas, elle, ne paye plus et elle ne bénéficie plus à personne."