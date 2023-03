Pourquoi les enfants et les ados doivent respecter leur sommeil encore plus qu’un adulte ?

Pour la neuropsychiatre, il est important de reconnaître que l’enfant apprend par mimétisme. Si le parent a un comportement personnel de gestion saine des écrans, respecte son sommeil, mange de façon équilibrée, il permet ce même comportement chez son enfant.

Par contre, toujours selon le Dr Gillain, la façon dont on ne développe plus l’échange interpersonnel dans la famille et où chacun vit dans sa bulle dès la petite enfance, accentue les troubles comportementaux de l’enfant et de l’adolescent. L’anxiété scolaire et chez l’adulte comme chez l’adolescent, l’anxiété tout court et la dépression sont liées à un manque de sommeil. Les informations anxiogènes de notre époque, ainsi que tout ce qui a été vécu lors de la journée se digèrent lors du sommeil. Stimuler l’amygdale via des stimuli incessants épuise le corps et l’esprit. Les écrans doivent être pris comme des outils et être utilisés à bon escient. Nous devons en être les maîtres et non le contraire estime la neurologue.