Pourquoi les enfants de Charlotte Gaccio ne peuvent-ils pas regarder "Demain nous appartient" ?

Cela étant, l’actrice refuse que ses enfants regardent "Demain nous appartient", car elle craint qu’ils soient trop petits pour faire la différence entre fiction et réalité. "Je ne voudrais pas qu’ils me voient embrasser un autre homme" explique la comédienne, qui forme depuis l’adolescence un couple solide avec le père de ses enfants. De plus, Audrey ayant quatre enfants dans la série, elle craint que cela ne perturbe ses jumeaux d’entendre d’autres qu’eux l’appeler "maman".

Ces inquiétudes n’empêchent toutefois pas Charlotte Gaccio d’emmener de temps à autre ses enfants avec elle à Sète, sur le plateau de tournage de "Demain nous appartient", afin de leur faire découvrir son métier. "Ça les amuse de me voir jouer à la serveuse, comme ça les amuse de me voir jouer à la prof de français dans Sam", confie-t-elle ainsi.