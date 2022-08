Pourquoi les ducasses de village attirent-elles toujours autant de monde ?

Fêter sur son sol, sur un territoire qu’on est fier d’habiter. On connaît les lieux, on connaît les gens, bref, on se sent chez soi. "Dans un monde mondialisé où tout se diffuse et où l’on peut être en contact avec des gens à l’autre bout du monde, les fêtes locales font éprouver un sentiment d’appartenance à une échelle locale", analyse Claire Martinus, anthropologue à l’UMons. "Or, ce qui définit l’identité des gens, c’est aussi ce qui se passe sur leur territoire." L’espace, c’est ce qui lie la plupart des festoyeurs : ils habitent le même village et s’y identifient.

