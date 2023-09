Pourquoi les diamants roses sont-ils si rares ?

La découverte de l'équipe australienne permet d'expliquer ce qui a fait jaillir les diamants roses de la croûte terrestre jusque près de la surface. On pensait au départ que la mine d'Argyle s'était formée il y a 1,2 milliard d'années mais sans s'expliquer comment les diamants avaient pu remonter, en l'absence de phénomène géologique associé.

Les chercheurs ont alors affiné la datation du dépôt en mesurant l'âge des éléments de minuscules cristaux dans une roche de la mine. Et ils sont arrivés à 1,3 milliard d'années. Un âge correspondant à la fracture subie par le premier super-continent, appelé indifféremment Nuna ou Columbia.

Auparavant "toutes les masses terrestres étaient agglomérées ensemble".

La pression qui a coloré les diamants est survenue avec les collisions des masses terrestres d'Australie occidentale et septentrionale survenues il y a 1,8 milliard d'années. Cette masse s'est fracturée 500 millions d'années plus tard et à cet endroit, le magma est remonté en entraînant les diamants roses vers la surface "comme un bouchon de champagne", selon Hugo Olierook.