Pourquoi les défenseurs du droit à l’avortement brandissent-ils des cintres métalliques aux Etats-Unis ?

Une scène de fiction qui montre la réalité de ces femmes dans les années 50. Ces techniques dangereuses pouvaient en effet mener à la mort de la femme porteuse du fœtus. Avant 1975 en France, une femme mourrait chaque jour suite à un avortement clandestin.

Aujourd’hui, chaque année dans le monde, 4,7% à 13,2% des décès maternels sont dus à un avortement non sécurisé, selon l’Organisation mondiale de la Santé. Dans les régions développées, on estime que pour 100.000 avortements non sécurisés, 30 femmes meurent. Dans les régions en développement, ce nombre s’élève à 220 décès pour 100.000 avortements non sécurisés.