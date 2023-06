Pourquoi les coquelicots sont-ils de retour dans nos campagnes ?

Vous l’avez peut-être remarqué au bord de nos routes ou le long des champs… Les coquelicots sont en pleine floraison !

Depuis quelques années, il y en a de plus en plus dans nos paysages.

La principale explication de ce retour, c’est la réduction de l’utilisation des pesticides chimiques dans nos campagnes. "Chez les particuliers, on n’en utilise plus. Et même dans l’espace agricole, certaines molécules sont interdites. Il y a quand même une prise de conscience générale", constate Arnaud Monty, professeur en agronomie à l’Université de Gembloux.

Les différents plans de sauvegarde mis en place ont permis son retour. Mais ce ne seraient pas les seules raisons. Pour certains, la plante des moissons aurait développé une résistance aux pesticides. Car les graines du coquelicot peuvent survivre dans la terre pendant de nombreuses années. Autre explication, valable pour cette année, l’enchaînement de périodes de sécheresse et de pluies intenses qui ont été favorables à son développement.