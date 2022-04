Pourquoi les conséquences de la famine sont pires pour les filles et les femmes

"Le temps presse pour celles et ceux qui sont extrêmement vulnérables dans les zones de famine. Il est essentiel que nous nous attaquions à la faim et aux facteurs qui l’amplifient avec un sentiment d’urgence", poursuit-il. "La réponse à la faim est souvent trop lente et trop faible. Par exemple, la sécheresse est une urgence à évolution lente. Vous savez bien à l’avance qu’elle arrive et qu’elle peut entraîner une pénurie alimentaire. Le temps que le monde commence à s’y intéresser, elle atteint un point de basculement. La bonne nouvelle, c’est que vous êtes prévenu à l’avance ; la mauvaise, c’est que le monde s’en moque jusqu’à ce que les médias diffusent des images d’enfants mourant·es – et à ce moment-là, le temps est déjà plus que compté."

Lorsque la nourriture est rare, les filles mangent souvent moins et sont les dernières à manger

Elema, 18 ans, originaire d’Éthiopie, témoigne : "Après avoir perdu une grande partie de notre bétail à cause de la sécheresse, j’ai dû quitter l’école pour aider ma mère en ramassant et en vendant du bois de chauffage." Galamo, 30 ans, marche cinq heures pour aller chercher de l’eau. Maman de cinq enfants, cette Éthiopienne a perdu tout son bétail à cause de la sécheresse, ce qui a laissé la famille sans aucun revenu.

Elle raconte : "La sécheresse a causé toutes sortes de problèmes dans notre vie. Le bétail n’a pas pu paître car il n’y avait plus de pâturages. Il est également difficile pour nous d’acheter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité, de sorte que nos enfants doivent aller au lit le ventre vide. Si les choses restent en l’état, nous risquons de périr. Nous n’avons reçu aucune aide jusqu’à présent."